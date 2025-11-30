2:4-Niederlage für den Fußball-Landesligisten TV Oeffingen: Der Aufsteiger SG Schorndorf entwickelt sich immer mehr zum Angstgegner.

Die Wiedergutmachung ist nicht gelungen. Die Oeffinger Fußballer haben zum zweiten Mal in dieser Saison gegen den Aufsteiger SG Schorndorf verloren. Die Mannschaft um das Trainerteam Rico Scheurich und Maldin Ymeraj unterlag am Sonntag auf dem heimischen Kunstrasen in der finalen Partie des Jahres 2025 mit 2:4 (1:2). „Wir haben individuelle Fehler gemacht und hatten zu viele unnötige Ballverluste“, sagt Michael Bren, der Leiter der Fußballabteilung des TV Oeffingen.

TV Oeffingen zu Beginn ohne Ymeraj Beim 3:4 in Schorndorf zu Beginn der Hinrunde waren die Oeffinger das spielerisch bessere Team gewesen. Zum Rückrundenstart bot sich auf dem Platz ein ausgeglicheneres Bild. Die Gastgeber, die zunächst ohne ihren mitspielenden Co-Trainer Maldin Ymeraj aufliefen – der Oberschenkel zwickte – trafen auf einen kampfbereiten Gegner, der nicht nur tabellarisch auf Augenhöhe ist. Die Gäste konnten in den ersten 45 Minuten die Kugel häufig recht ungestört rollen lassen und profitierten zweimal von Fehlern in der Oeffinger Hintermannschaft. Zunächst führte das zu einem Foulelfmeter, den Matthias Morys sicher zur 1:0-Führung für die SG verwandelte (16. Minute). Zum anderen – nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich für den TVOe durch Mardoche Benjamin Calemba (35.) – zur 2:1-Pausenführung der Schorndorfer, für die Shkodran Selimaj traf (39.).

Maldin Ymeraj kam in der 52. Minute dann doch aufs Feld. Kurz darauf fiel der erneute Ausgleich, und Mardoche Benjamin Calemba markierte seinen fünften Saisontreffer (55.). Zweimal hatte der TVOe das Spiel gedreht, und eigentlich das Momentum auf seiner Seite. Doch die SG hatte Matthias Mory in ihren Reihen. Der beste Torschütze der Gäste brachte seine Mannschaft in der 60. Minute erneut in Führung und erzielte auch das alles entscheidende 4:2 (86.).

TV Oeffingen zufrieden mit bisherigem Saisonverlauf

Den Jahresabschluss hatten sich die Oeffinger Fußballer zwar anders vorgestellt. Fakt ist: Nach zehn Spielen ohne Niederlage in Serie gehen sie mit zwei Heimpleiten in die Winterpause. Fakt ist aber auch: Mit 26 Punkten und dem fünften Tabellenplatz ist der TVOe voll im Soll. „Summa summarum sind wir sehr zufrieden, auch wenn wir ein bisschen mehr aus den letzten beiden Spielen in diesem Jahr erwartet haben“, sagt der Abteilungsleiter Bren.

Jetzt freuen sich Spieler und Betreuer erst einmal auf einen ruhigen Ausklang des Jahres. Trainingsauftakt auf dem Tennwengert im neuen Jahr ist am Montag, 26. Januar.

TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis (52. Ymeraj), Gorica, Hashani, Uckan (90.+3 Vasilios Tsouloulis) – Feyhl (83. Kuntz), Rakic, Ahmeti, Memaj – Kloos (74. Ljan), Calemba.