2:4-Niederlage für den Fußball-Landesligisten TV Oeffingen: Der Aufsteiger SG Schorndorf entwickelt sich immer mehr zum Angstgegner.
Die Wiedergutmachung ist nicht gelungen. Die Oeffinger Fußballer haben zum zweiten Mal in dieser Saison gegen den Aufsteiger SG Schorndorf verloren. Die Mannschaft um das Trainerteam Rico Scheurich und Maldin Ymeraj unterlag am Sonntag auf dem heimischen Kunstrasen in der finalen Partie des Jahres 2025 mit 2:4 (1:2). „Wir haben individuelle Fehler gemacht und hatten zu viele unnötige Ballverluste“, sagt Michael Bren, der Leiter der Fußballabteilung des TV Oeffingen.