1 Rico Scheurich ist nicht mehr länger Trainer beim TV Oeffingen. Foto: Eva Herschmann

Rico Scheurich ist nach rund eineinhalb Jahren nicht mehr Trainer beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen. Der 38-Jährige, der zuletzt schon ab und an beim Training und auch bei einigen Spielen nicht dabei sein konnte, hat aus persönlichen Gründen sein Amt in der Winterpause niedergelegt. Maldin Ymeraj, bisher mitspielender Co-Trainer, übernimmt vorerst als Spielertrainer die vakante Position. Ein Nachfolger für Scheurich soll aber noch vor dem ersten Spiel nach der Winterpause am 7. März bei der Sport-Union Neckarsulm präsentiert werden, sagt der sportliche Leiter Johannes Maxelon. „Wir sind in Gesprächen.“