Fußball: TV Oeffingen: „Wir sind besser aufgestellt“

Oeffingens Kapitän Myrdon Gorica äußert sich zur Vorbereitung, zum Team und zu den Erwartungen in der neuen Saison.

Myrdon Gorica ist einer der dienstältesten Spieler im Trikot des TV Oeffingen. Seit der Saison 2016/2017 spielt der Innenverteidiger bereits beim Fußball-Landesligisten. Er hat seither 205 Pflichtspiele für den Verein bestritten und dabei acht Tore erzielt. Zu Beginn der vergangenen Saison hat der 28-Jährige die Kapitänsbinde von Maldin Ymeraj, jetzt mitspielender Co-Trainer, übernommen. Auch in dieser Spielzeit führt der Defensivmann die Mannschaft aufs Spielfeld.

Herr Gorica , wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit und vor allem mit der Zusammensetzung des Teams?

Die Vorbereitung lief super, obwohl viele Spieler aktuell noch im Urlaub sind. Ich bin sehr zufrieden, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass wir viele neue Akteure dabei haben. Und was wir schon drauf haben, haben wir in den Pokalspielen gegen die Liga-Konkurrenten SV Leonberg/Eltingen und SKV Rutesheim gezeigt.

Welche Rolle kann der TV Oeffingen in dieser Landesliga-Saison spielen?

Ich sehe uns in dieser Saison was die Qualität und die Breite angeht, besser aufgestellt als im vergangenen Jahr. Ich erwarte einen Platz unter den ersten fünf Klubs in der Tabelle. Und dann entscheidet natürlich auch ein bisschen das Glück, ob es am Ende eventuell sogar für eine Platzierung unter den besten drei Mannschaften reicht.

Wie läuft es in der Mannschaft, haben sich die Neuen schon gut integriert? Wie schwer wiegen die Abgänge einiger Stammspieler?

Auf dem Platz und auch in der Kabine ist die Stimmung top. Jeder der neuen Spieler bringt sich gut ein. Und alle bringen auch die Qualität mit, die wir so in der Breite bisher noch nicht hatten. Ich denke, dass wir die Abgänge sehr gut ersetzt und den Kader gut ergänzt haben.

Was bedeutet es, in Rico Scheurich einen Trainer am Spielfeldrand und in Maldin Ymeraj einen mitspielenden Co-Trainer auf dem Feld zu haben?

Die Konstellation ist sehr, sehr gut. Rico ist mehr der emotionale und der, der das Spiel in der Theorie zu hundert Prozent versteht. Maldin ist dazu der Gegenpart, der sehr ruhig ist, aber natürlich auch die Theorie mitbringt. Aber durch seine Vergangenheit als Ex-Profi kann er uns ganz praktisch auch das eine oder andere auf dem Feld zeigen. Das ist natürlich vor allem für die jüngeren und die neuen Spieler klasse.

Sie führen auch in dieser Saison das Team als Kapitän an. Wie können Sie im Spiel auf ihre Mitspieler einwirken?

Ich geh natürlich voran. Ich will mit meiner Leistung und meinem Einsatz auf und neben dem Platz überzeugen und der Mannschaft eine gewisse Sicherheit geben, damit wir auch in schlechteren Phasen, die es in jeder Saison gibt, fokussiert bleiben.

Wie lautet Ihr Tipp für das Auftaktspiel am Sonntag bei der SG Schorndorf?

Es wird sicherlich nicht einfach gegen den Aufsteiger, aber natürlich wollen wir mit einem Dreier in die Runde starten. Ich sage, wir gewinnen 2:0.