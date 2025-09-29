Fußball: TV Oeffingen: Vier Tore in überragenden 30 Minuten

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gewinnen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TSV Ilshofen mit 5:2 (4:1). Es war der dritte Sieg nacheinander.
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen sind in der Erfolgsspur. 5:2 (4:1) haben sie ihr Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Ilshofen gewonnen und mit neun Punkten in Serie einen Riesensatz raus aus der Abstiegszone auf den achten Platz gemacht. „Wir zeigen jetzt unsere Qualität, und jetzt sind auch die Ergebnisse dementsprechend“, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer des TVOe.