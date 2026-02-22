Der 46-Jährige trainiert wieder den Fußball-Landesligisten TV Oeffingen und freut sich auf neue Aufgaben an altbekannter Wirkungsstätte.
Es war damals, im Sommer 2024, ein tränenreicher Abschied. Nach mehr als zwölf gemeinsamen Jahren trennten sich die Wege von Haris Krak und den Oeffinger Landesliga-Fußballern. Die Beteiligten gingen als Freunde auseinander, und nach rund eineinhalb Jahren sind die Freunde jetzt wieder vereint. Am Wochenende hat Johannes Maxelon, der sportliche Leiter des TVOe, verkündet, dass Haris Krak ab sofort wieder Trainer der ersten Mannschaft ist.