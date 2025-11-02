Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen ist nicht zu stoppen und bleibt im achten Spiel in Serie ungeschlagen. Mit 3:0 (3:0) hat der TVOe am Sonntag bei der SGM Krumme Ebene am Neckar gewonnen und ist auf den dritten Tabellenplatz geklettert. „Wir wollten auswärts mit Köpfchen spielen und drei Punkte mitnehmen. Beides haben wir getan, also sind wir rundum zufrieden“, sagt der mitspielende Co-Trainer Maldin Ymeraj, der in Gundelfingen zwei Tore zum Erfolg beisteuerte.

Maldin Ymeraj hatte im Vorfeld ein „ekliges Spiel“ beim Vorletzten der Liga erwartet und einen Gegner, der um jeden Ball kämpft. Doch die Dramaturgie des Nachmittags war eine andere. Die Gäste gingen bereits nach vier Minuten dank des 13. Saisontors des 30-jährigen ehemaligen albanischen Fußballprofis mit 1:0 in Führung. Auch Kilian Kuntz war hellwach und erhöhte auf 2:0 (15. Minute). „So einen Lauf, wie wir ihn gerade haben, macht selbstbewusst“, sagt der Co-Trainer.

Der TV Oeffingen vergibt einen noch höheren Pausenstand

Der Widerstand der Mannschaft um Trainer Marcel Gerstle war durch die beiden Gegentore früh gebrochen. Das finale K.o. war der Treffer von Maldin Ymeraj, aufgelegt von Kilian Kuntz, zum 3:0-Pausenstand (45.). „Wir haben die Partie dominiert. Wir haben unser Spiel mit Ball durchgezogen, und wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, hat es jeder Gegner schwer. Wir hätten in der ersten Spielhälfte sogar noch mehr Tore machen können“, so der zweifache Torschütze.

Nach dem Seitenwechsel konzentrierten sich die Oeffinger darauf, den Vorsprung sicher über die Zeit zu bringen. „Wir haben viele Verletzte und hatten nur drei Feldspieler auf der Bank, wir wollten nichts mehr riskieren“, sagt der Co-Trainer, der von Johannes Maxelon, Oeffingens sportlichem Leiter, unterstützt wurde, weil Trainer Rico Scheurich krankheitsbedingt fehlte. Die SGM Krumme Ebene am Neckar kam folglich häufiger vor das TVOe-Tor und sogar zu einem Lattentreffer (70.). Auch mehrere Ecken mussten die Gäste verteidigen. „Und das haben wir gut gemacht“, lobt Maldin Ymeraj.

Der TV Oeffingen stellt den gefährlichsten Angriff der Liga

Die Kernkompetenz des TVOe liegt jedoch in der Offensive. 34 mal in zwölf Spielen haben die Oeffinger getroffen, so oft wie kein anderes Team in der Landesliga. „Wenn wir unseren Motor anwerfen, können wir in kurzer Zeit viele Tore machen“, sagt Ymeraj, der mit 14 Treffern zusammen mit Faton Sylaj (SG Weinstadt) an der Spitze der Liga-Torschützenliste steht.

TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis, Gorica, Hashani, Feyhl – Kuntz (73. Vasilios Tsouloulis), Ahmeti, Memaj, Calemba – Kloos (84. Broos), Ymeraj.