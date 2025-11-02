Die Oeffinger Landesliga-Fußballer bleiben durch den 3:0-Auswärtssieg (3:0) bei der SGM Krumme Ebene am Neckar in der Erfolgsspur.
Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen ist nicht zu stoppen und bleibt im achten Spiel in Serie ungeschlagen. Mit 3:0 (3:0) hat der TVOe am Sonntag bei der SGM Krumme Ebene am Neckar gewonnen und ist auf den dritten Tabellenplatz geklettert. „Wir wollten auswärts mit Köpfchen spielen und drei Punkte mitnehmen. Beides haben wir getan, also sind wir rundum zufrieden“, sagt der mitspielende Co-Trainer Maldin Ymeraj, der in Gundelfingen zwei Tore zum Erfolg beisteuerte.