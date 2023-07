1 Haris Krak verlässt den TVOe zum Saisonende nach zwölf Jahren. Foto: Eva Herschmann

Die Oeffinger Landesliga-Fußballer gewinnen gegen den SV Breuningsweiler 3:1. Der Trainer für die neue Saison hat eine Fellbacher Vergangenheit.









Just zum Abpfiff nach 95 Minuten setzte am Sonntag der Regen ein. Der Jubel der Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen nach dem 3:1-Heimerfolg (1:0) gegen den SV Breuningsweiler fiel knapp aus, die Siegesfeier wurde kurzerhand in die Kabine verlegt. Und bejubelt wurde vor allen Maldin Ymeraj, der dreifache Torschütze sowie Mario Peric, der einen Elfmeter gehalten hatte.