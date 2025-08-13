Fußball: TV Oeffingen: Größere Konkurrenz in der Mannschaft

Fußball: TV OeffingenGrößere Konkurrenz in der Mannschaft
Eva Herschmann 13.08.2025 - 16:39 Uhr
Die Fußball-Landesliga startet am Wochenende in die neue Saison 2025/2026. Der TV Oeffingen um seinen Trainer Rico Scheurich startet beim Aufsteiger SG Schorndorf.
Link kopiert
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen haben in der vergangenen Saison unter ihrem Trainergespann Rico Scheurich und Maldin Ymeraj den fünften Tabellenplatz belegt und mit 51 Zählern einen neuen Punkterekord für den Verein aufgestellt. In die neue Runde startet der TVOe mit teils neuem Personal, viel Selbstbewusstsein, gewachsenen Ansprüchen und einem Auswärtsspiel am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Aufsteiger SG Schorndorf.