Auch nach dem dritten Spieltag stehen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen ohne Punkte im Tabellenkeller. Das 0:2 (0:1) am Samstag beim Verbandsliga-Absteiger TSV Heimerdingen sei spielerisch der bislang schwächste Auftritt gewesen, sagt Co-Trainer Maldin Ymeraj. „Aber auch diesmal hatten wir Chancen, um einen Punkt und vielleicht sogar mehr mitzunehmen.“