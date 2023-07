1 Zwei Tore: Georgios Liakas Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gewinnen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den SV Kaisersbach mit 5:0 (3:0).









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In allen Belangen und Mannschaftsteilen waren die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen dem Gegner überlegen. Das drückte sich in Toren aus. 5:0 (3:0) besiegten die Gastgeber am Sonntag den Tabellensechsten SV Kaisersbach und sind mit 29 Punkten nun nicht mehr Vorletzter der Rangliste. „Wir haben endgültig den Anschluss geschafft“, sagte der Trainer Haris Krak. „Da wollten wir hin, und wir haben immer daran geglaubt, dass es uns gelingt.“