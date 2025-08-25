Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen verliert am Sonntag sein erstes Heimspiel der neuen Saison mit 0:2 (0:0) gegen die Sport-Union Neckarsulm.
Von einem Fehlstart spricht in Oeffingen noch niemand. Fakt ist aber: Nach zwei Spieltagen der neuen Saison stehen die Landesliga-Fußballer des TVOe in der Tabelle sieg- und punktlos auf einem Abstiegsrang. Beim 0:2 (0:0) am Sonntag daheim gegen die Sport-Union Neckarsulm war der TVOe, wie schon bei der 3:4-Auftaktpleite vor Wochenfrist bei der SG Schorndorf, die bessere Mannschaft. Ein Treffer aber wollte nicht gelingen. Und oft fehlte nur das Quäntchen Glück, das es eben auch braucht, um erfolgreich zu sein.