Fußball: TV Oeffingen: Der nächste Gegner ist ein harter Brocken

Am Ende war es ein ziemlich souveräner Sieg für die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen. Mit 4:2 (2:2) hat der TVOe am Samstagnachmittag den Liga-Konkurrenten SKV Rutesheim bezwungen und ist damit in die dritte Runde des württembergischen Fußballpokals eingezogen. Der nächste Gegner ist allerdings ein harter Brocken. Am Mittwoch, 13. August, 17.45 Uhr, empfängt die Mannschaft um den Trainer Rico Scheurich und den mitspielenden Co-Trainer Maldin Ymeraj den Oberligisten TSG Backnang um den Ex-Fellbacher Meistertrainer Mario Marinic.

Vorn ist der TVOe besser aufgestellt als früher

Wegen der starken und anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage hatte Oeffingens Platzwart Siegfried „Didi“ Mager das Betreten des Rasens untersagt. Die Pokalpartie der zweiten Runde fand folglich auf dem Kunstrasen statt, und auch auf dem aktuell eher ungewohnten Geläuf gelang den Platzherren ein erfolgreicher, streckenweise sogar beeindruckender Auftritt, an dem Maldin Ymeraj – vor allem, was die Offensive anbetraf – nur wenig auszusetzen hatte. „Wir sind vorn besser aufgestellt als früher und mit mehr Leuten in der Box“, sagt der 31-Jährige mit einem zufriedenen Blick auf die Torschützenliste gegen die SKV Rutesheim. Auf dieser haben sich auf Oeffinger Seite außer dem Co-Trainer in Leonis Memaj, Kilian Kuntz und Kevin Kloos drei weitere Spieler eingetragen. „Unsere Stärke ist die Breite in der Offensive und die mannschaftliche Geschlossenheit“, sagt Ymeraj.

Am Anfang noch nicht richtig wach

Einen Kritikpunkt hatte der ehemalige Profi aus Albanien aber dennoch. „Wir haben ein Problem, in der Anfangsphase richtig wach zu sein. Wir brauchen immer ein bisschen Zeit. Das ist eine Frage der Einstellung und der Selbstdisziplin. Aber dieses Thema bearbeiten wir.“ Die Konsequenz war am Samstag ein Gegentor zum 0:1 von Markus Wellert (19. Minute), das die Oeffinger aber ebenso wegsteckten, wie den 2:2-Ausgleich kurz vor der Pause, den Marcel Held für die SKV Rutesheim in der 45. Minute erzielte.

Gegen die TSG Backnang wird es schwierig

Das 1:0 für die Gäste hatten die Oeffinger mit einem Doppelschlag gekontert. Erst egalisierte Leonis Memaj zum 1:1 (28.), dann brachte Maldin Ymeraj per Foulelfmeter den TVOeffingen mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel stellten Kilian Kuntz (50.) und Kevin Kloos (60.) recht schnell die Weichen auf Sieg und Einzug in die dritte Pokalrunde.

Gegen die TSG Backnang, gegen die der unterklassige Gegner Heimrecht hat, werde ein Weiterkommen natürlich schwierig, zumal die Begegnung mitten in der Urlaubszeit liege, in der viele wichtige TVOe-Akteure auf Reisen seien, sagt Maldin Ymeraj. „Aber alles ist möglich. Ich habe ein gutes Gefühl für diese Saison, diese Mannschaft hat durchaus Potenzial.“ TV Oeffingen: Haug – Bren, Feyhl (51. Nektarios Tsouloulis), Rakic – Gorica, Ahmeti, Memaj – Calemba, Kuntz, Ymeraj (78. Vasilios Tsouloulis), Kloos (67. Ljan).