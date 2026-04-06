Der Fußball-Landesligist dominiert das Spielgeschehen und verliert dennoch daheim 0:1 gegen die SG Weinstadt. Gegentor aus der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen.
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen müssen weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis in diesem Jahr warten. Die Platzherren waren in der Partie gegen die SG Weinstadt am Ostersonntag im Sami-Khedira-Stadion das bessere Team, vergaßen aber Wesentliches, nämlich Tore zu erzielen und verloren mit 0:1 (0:0). „Erst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu“, sagt Trainer Haris Krak nach der bitteren Heimniederlage in Anlehnung an das legendäre Zitat des Ex-Bundesliga-Spielers Jürgen „Kobra“ Wegmann.