Mit einer 1:5-Pleite am Samstag bei der Sport-Union Neckarsulm beginnt die dritte Amtszeit des 46-jährigen Trainers bei den Landesliga-Fußballern des TVOe.
Es war das von Haris Krak erwartet schwere Spiel – mit einer unerwartet hohen Niederlage für Oeffingens Landesliga-Fußballer unter ihrem neuen alten Trainer. Mit 1:5 (1:4) verlor der TVOe am Samstagnachmittag bei der Sport-Union Neckarsulm. Den einzigen Treffer für die Gäste erzielte Kevin Kloos zum zwischenzeitlichen 1:2. „Was wir angeboten haben, war zu wenig“, sagte Haris Krak nach der Auftaktpleite nach der Winterpause.