Es war das von Haris Krak erwartet schwere Spiel – mit einer unerwartet hohen Niederlage für Oeffingens Landesliga-Fußballer unter ihrem neuen alten Trainer. Mit 1:5 (1:4) verlor der TVOe am Samstagnachmittag bei der Sport-Union Neckarsulm. Den einzigen Treffer für die Gäste erzielte Kevin Kloos zum zwischenzeitlichen 1:2. „Was wir angeboten haben, war zu wenig“, sagte Haris Krak nach der Auftaktpleite nach der Winterpause.

Nicht mit der letzten Konsequenz verteidigt Die Mängelliste ist lang. Bei den zweiten Bällen seien die Oeffinger nicht präsent und bei den Standards nicht konsequent genug gewesen, sagte der TVOe-Coach. „Wir waren zu weit weg vom Gegner und haben nicht mit letzter Konsequenz verteidigt. Vier Gegentore in 45 Minuten sind einfach zu viel.“ Nach dem Seitenwechsel machten es die Oeffinger etwas besser. Die Abwehr stand sicherer und die Akteure hatten ein paar gute Chancen, den Spielstand zumindest freundlicher zu gestalten.

Aus guten Gelegenheiten keine Tore gemacht

Doch weder Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer, noch Veton Ahmeti, Nektarios Tsouloulis oder Mardoche Benjamin Calemba konnten aus guten Gelegenheiten Zählbares machen. „Wenn uns noch ein Tor gelungen wäre, hätten wir vielleicht noch die zweite Luft bekommen“, sagte Krak. So aber blieb es beim einzigen Oeffinger Treffer, den Kevin Kloos in der 39. Minute erzielt hatte, nachdem zuvor Bahadir Özkan (20. Minute) und Marco Romano (30.) die Neckarsulmer mit 2:0 in Führung gebracht hatten. Und gleich nach dem Anschlusstreffer für die Gäste legten die Platzherren nach. Darius-Constantin Tieranu traf zum 3:1 (43.), Mattia Trianni zum 4:1 (44.). Die Partie war zur Pause quasi schon entschieden.

Die Kräfte reichen noch nicht

Das 5:1 erzielt von Niklas Obertautsch in der 69. Minute war der Schlusspunkt eines Spiels, in dem die Oeffinger Fußballer nur phasenweise auf Augenhöhe mit den Neckarsulmern waren. „Bei uns sind zu viele Spieler erst bei 60 oder 70 Prozent ihres Leistungsvermögens. Wir brauchen aber 100 Prozent, um in der Liga zu punkten“, sagte der TVOe-Trainer. Wäre die Begegnung länger offen geblieben, wäre vielleicht etwas drin gewesen. „Aber unsere Kräfte reichen noch nicht, um einen Rückstand wieder wettzumachen. Und wenn wir etwas Positives aus diesem Spiel ziehen können, dann ist es das klare Signal, dass wir im Training hart arbeiten müssen.“

TV Oeffingen: Redzepovic – Tsouloulis (59. Ljan), Gorica, Hashani (66. Al-Dosakee), Uckan – Feyhl, Ahmeti (82. Broos), Memaj, Ymeraj – Kloos, Calemba.