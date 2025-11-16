Mit einem 2:1 in Waldhausen setzt der gebeutelte Filder-Landesligist im Tabellenkeller ein Ausrufezeichen. Und der Interimstrainer Sarajlic tut etwas, was er selten macht.
War das der Befreiungsschlag? Die redensartlichen Steine der Erleichterung, die von den Landesliga-Fußballern des TV Echterdingen am Samstag abgefallen sind, müssten jedenfalls von der Ostalb bis nach Hause auf die Filder zu hören gewesen sein. Trotz eines Notaufgebots mit nur noch 14 Erste-Mannschaft-Spielern haben die Gelb-Schwarzen die Überraschung geschafft: Der 2:1-Auswärtssieg beim ebenfalls personell gebeutelten Vizemeister SV Waldhausen ist ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller.