Der Filder-Landesligist setzt sein Personalpuzzle für die Rückrunde fort, nun mit insgesamt bereits vier Wiedereinsteigern aus noch besseren Zeiten.
Erst ein neuer Trainer, dann drei neue Spieler, nun zwei neue Co-Trainer – der Fußball-Landesligist TV Echterdingen bastelt weiter eifrig am Personalpuzzle, mit dem der Klassenverbleib gelingen soll. Auch die beiden aktuellsten Zugänge passen dabei unter die Rubrik „Zurück in die Zukunft“: Im Ex-Kapitän Dennis Garcia-Franco und David Hertel feiern zwei weitere Ehemalige aus noch besseren Zeiten ihr Comeback beim Filderclub.