Der Filder-Landesligist setzt sein Personalpuzzle für die Rückrunde fort, nun mit insgesamt bereits vier Wiedereinsteigern aus noch besseren Zeiten.

Erst ein neuer Trainer, dann drei neue Spieler, nun zwei neue Co-Trainer – der Fußball-Landesligist TV Echterdingen bastelt weiter eifrig am Personalpuzzle, mit dem der Klassenverbleib gelingen soll. Auch die beiden aktuellsten Zugänge passen dabei unter die Rubrik „Zurück in die Zukunft“: Im Ex-Kapitän Dennis Garcia-Franco und David Hertel feiern zwei weitere Ehemalige aus noch besseren Zeiten ihr Comeback beim Filderclub.

Freilich, die Aufgaben werden diesmal andere sein. Einst waren beide langjährige Leistungsträger in der Abwehr, nun steigen sie an der Seitenlinie ein. Garcia-Franco (39) und Hertel (35) übernehmen den Assistentenjob unter dem neuen Coach Daniel Heisig. Fixiert ist die Zusammenarbeit in allen drei Fällen bis zum Ende dieser Saison, ehe danach in Roko Agatic der eigentliche Wunschkandidat zu den Gelb-Schwarzen wechseln wird. Jener steht aktuell noch beim Staffelrivalen TSV Bernhausen unter Vertrag.

Eine Kennenlernphase wird das Trio zumindest untereinander nicht benötigen. Echterdinger Kollegen waren sie schon während ihrer jeweils ersten Zeit im Verein. Garcia-Franco beendete seine Spielerkarriere dort ebenso wie Hertel, der eine im Sommer 2022, der andere nach dem Verbandsliga-Aufstieg 2023. Damals bekleidete Heisig noch das Co-Trainer-Amt.

Insgesamt sind es somit nun sogar vier Reaktivierte. Als Spielerwiedereinsteiger haben die Echterdinger wie berichtet gerade erst den Ex-Profi Michael Deutsche verpflichtet. Weitere Verstärkungen sollen bis zum Trainingsbeginn am 26. Januar folgen. In der Punkterunde steht die nächste Aufgabe dann erst am 6. März an, brisanterweise mit dem Derby in Bernhausen.