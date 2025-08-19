Fußball: TV Echterdingen II: Top-Knipser weg, Trainertrio wieder komplett

Kein Jammern beim Bezirksligisten, dafür sorgen einige Talente und ein neuer Coach für Zuversicht.

Auf die Frage nach dem Saisonziel erhält man bei der Echterdinger Zweitvertretung seit vielen Jahren immer die selbe Antwort: Spieler für die eigene erste Mannschaft entwickeln. Im Vorjahr klappte dies außergewöhnlich gut mit dem Torjäger Dorde Smiljic (29 Tore) und Gyoel Toth. Das Problem: Beide sind nicht dauerhaft in das eigene Landesliga-Team aufgerückt, sondern inzwischen weg – Smiljic zum Verbandsligisten FC Esslingen, Toth studienbedingt wohl nach Baden, wo er beim VfB Eppingen im Gespräch ist. Mission also gescheitert? „Keineswegs“, sagt Martin Kittelberger, einer der drei Echterdinger Trainer. Klar sei es wünschenswert, dass Akteure dem Verein treu bleiben. Andererseits spreche ihre Entwicklung dafür, dass man gute Arbeit geleistet habe.

Deshalb wird das jahresübergreifende Dauerziel auch künftig weiterverfolgt. Unter anderem mit der Unterstützung von Sascha Blessing, Ex-Coach des TSV Plattenhardt. Dieser übernimmt im Trainer-Dreigestirn den Part von Christian Schuldt (pausiert). Und der Neue hat schon den ein oder anderen jungen Spieler im Auge, der sich durchaus für das Echterdinger A-Team empfehlen könnte. Namentlich beispielsweise Abwehrspieler Matti Theobaldt (Junioren SGV Freiberg) oder Mittelfeldspieler Ivan Cosic (Junioren SV Vaihingen). „Sie müssen sich natürlich noch beweisen, haben aber gute Ansätze“, sagt er.

Generell hat Blessing von der Mannschaft einen sehr guten Eindruck: „Sie ist völlig intakt.“ Dennoch gebe es Verbesserungspotenzial. Allem voran in der Abwehr. In der Vorbereitung – sei es wegen Krankheit, Verletzung oder Urlaub – habe die Viererkette noch Konstanz und Stabilität vermissen lassen. Blessing: „Das bekommen wir aber mit der Zeit hin.“ Und wie soll das Smiljic-29-Tore-Loch gestopft werden? „Im Kollektiv, auch das wird uns gelingen.“ Aktuell krankt es aber im Abschluss: „Die Effektivität fehlt, wir verballern noch zu viele Chancen“, sagt Blessing.

Auch wenn beim TVE II immer wieder Perspektivspieler im Kader stehen, bilden das Gerippe der Mannschaft weiterhin der Kapitän Felix Steyer, Jakob Wörne und Johannes Kienzle. Die drei erfahrenen Akteure sind auch Teil des Mannschaftsrats. Und dieser wird kurz vor Saisonstart nach „Reinhören“ in die Mannschaft, zusammen mit den Trainern, und dann auch das tabellarische Saisonziel festlegen. Wobei laut Blessing eines schon durchgesickert ist: „Besser als der letztjährige siebte Platz“ – darin herrscht offenbar Einigkeit. Zuletzt spielten die Echterdinger als Aufsteiger eine starke Rolle.

Eckdaten

Zugänge:

Berkant Caliskan (SportKultur Stuttgart), Flon Ajvazi (TSV Bernhausen), Jannik Wachtmeister (MTV Stuttgart II), Julien Boll (SV Sillenbuch), Ivan Cosic, Wesley Acholonu, Luka Koneski (alle Junioren SV Vaihingen), Matti Theobaldt (Junioren SGV Freiberg), Arda Yüksel, Atakan Yüksel, Juha Göker (alle eigene Junioren).

Abgänge:

Dorde Smiljic (FC Esslingen), Gyoel Toth (studienbedingter Umzug/voraussichtlich VfB Eppingen), Ziad Masoud (SKV Palästina Al Q’uds Stuttgart), Renats Bulajevs (SG Schorndorf), Christian Dorer (Karriereende).

Trainer:

Martin Kittelberger (seit November 2019), Markus Müller (seit Juli 2021) und Sascha Blessing (pausierte/zuletzt TSV Plattenhardt) – Letzterer anstelle von Christian Schuldt (pausiert).

Spielstätte:

Sportpark Goldäcker (Leinfelder Straße 101, 70771 Leinfelden-Echterdingen).

Saisonziel:

Spieler für die eigene erste Mannschaft entwickeln (Platzierung vergangene Saison: 7.).

Meisterschaftstipp:

Spvgg Holzgerlingen, SV Bonlanden.

Auftaktspiel:

zuhause gegen Spvgg Cannstatt (Sonntag, 31. August, 13 Uhr).