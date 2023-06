1 Erst drei Großchancen vergeben, dann Gelb-Rot – für Caglar Celiktas war es kein guter Tag. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Landesligist TV Echterdingen verliert sein letztes Heimspiel der Saison mit 0:1. Vor allem ein Spieler erwischt einen unglücklichen Tag. Derweil steht für die nächste Runde ein weiterer Neuzugang fest.









Vielleicht verraucht der Ärger ja in der Heimat. Am Sonntag ging es für Giuseppe Iorfida samt Familie nach Italien. Erst Taufe des Sohnemanns, dann vorzeitiger Urlaub. Mit im Gepäck hatte der Trainer der Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen eine sportliche Enttäuschung. Tags zuvor verloren die Gelb-Schwarzen ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den TSV Buch mit 0:1 und rutschten damit in der Tabelle auf ihre schlechteste Platzierung seit dem ersten Spieltag ab. Nur noch Sechster. „Immer waren wir besser. Nun am Ende dies – das wurmt mich“, sagte Iorfida.