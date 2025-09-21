Fußball: TV Echterdingen: Der Neue von der Polizei schnürt den Doppelpack

Der Verbandsliga-Absteiger gewinnt das Kellerduell in Sontheim mit 2:1. Die Umstände lassen den Trainer ächzen, werden am Ende aber zur Nebensache.
Wie stellt man sich ein Kellerduell vor? Viel Kampf, viel Krampf – und unter fußballästhetischen Gesichtspunkten ganz schwere Kost? Insofern haben der FV Sontheim/Brenz und der TV Echterdingen an diesem Sonntag in der Fußball-Landesliga alle Erwartungen, um nicht zu sagen: Befürchtungen erfüllt. Und dennoch: Zumindest bei den Gästen reichte es für ein Lächeln. Die Erleichterung über das Ergebnis drängte die zähen Begleitumstände in den Hintergrund. Endstand: 2:1. Damit hat der Verbandsliga-Absteiger erstmals seit 13 Monaten wieder zwei Punktspiele in Folge gewonnen. „Ein ganz wichtiger Arbeitssieg – auch wenn klar ist, dass noch viel zu verbessern ist“, sagt der Trainer Valentin Haug.