Fußball: TV Echterdingen: Der Neue von der Polizei schnürt den Doppelpack

Der Verbandsliga-Absteiger gewinnt das Kellerduell in Sontheim mit 2:1. Die Umstände lassen den Trainer ächzen, werden am Ende aber zur Nebensache.

Wie stellt man sich ein Kellerduell vor? Viel Kampf, viel Krampf – und unter fußballästhetischen Gesichtspunkten ganz schwere Kost? Insofern haben der FV Sontheim/Brenz und der TV Echterdingen an diesem Sonntag in der Fußball-Landesliga alle Erwartungen, um nicht zu sagen: Befürchtungen erfüllt. Und dennoch: Zumindest bei den Gästen reichte es für ein Lächeln. Die Erleichterung über das Ergebnis drängte die zähen Begleitumstände in den Hintergrund. Endstand: 2:1. Damit hat der Verbandsliga-Absteiger erstmals seit 13 Monaten wieder zwei Punktspiele in Folge gewonnen. „Ein ganz wichtiger Arbeitssieg – auch wenn klar ist, dass noch viel zu verbessern ist“, sagt der Trainer Valentin Haug.

Zum Mann des Tages avancierte der Neuzugang Yannis Kalchschmidt. Der 28-Jährige erzielte als einzige Spitze beide Echterdinger Treffer. Erst war er nach einem Flankenball von Giuseppe Pirracchio zur Stelle: Versuch eins landete an der Querlatte, Versuch zwei war drin (21.). Dann, bedient von Anes Handanagic, schlenzte er die Kugel ins lange Toreck (43.). In der Summe für die Gäste eine Bestätigung, dass ihnen mit dem Angreifer im ausgedünnten Kader ein guter Griff gelungen ist. In der vergangenen Saison stürmte Kalchschmidt noch für den südbadischen Verbandsligisten FC Auggen, ehe es ihn in seinem Beruf als Polizist nach Stuttgart zog. Sportlich klopfte er über persönliche Kontakte von sich aus in den Goldäckern an.

Der Rest der aktuellen Begegnung? „Wir hatten Konterchancen, aus denen im Training acht Tore fallen“, ächzt Haug. Im Spiel aber verschluderte sein Team allesamt. Und so entstand nach dem Anschlusstreffer des Gegners durch Bastian Matuschek (45.+3) eine unnötige Zitterpartie, obendrein flankiert von abermaligem Echterdinger Verletzungspech. Der Youngster Merdan Babatas schied mit einer Schulterblessur aus. Dagegen hatte Caglar Celiktas mit dickem Knöchel von vornherein passen müssen.

In der Tabelle sind die Echterdinger trotz des Erfolgs weiterhin Vorletzter, aber mit neuer Zuversicht. Der Aufsteiger Sontheim bleibt Schlusslicht mit null Punkten.

Echterdinger „Spieler des Spiels“

Yannis Kalchschmidt (Nominierungen: 1). Nicht nur wegen seiner beiden Treffer der Echterdinger Mann des Tages. Kalchschmidt überzeugte mit großem Laufpensum und viel Körpereinsatz.

FV Sontheim/Brenz: Ebert – Hörger, Kastler, Yoldas, Mack (79. Fanselow) – Gölz, Gentner (88. Gläser), Kentiridis, Matuschek – Schnürch (61. Oberling) – Rembold (69. Otabasi).

TV Echterdingen: Gaspar – Babatas (35. Herderich, 76. Özüdogru), Milutinovic, Kuhn, Lucov – Steffen Schmidt – Dölker, Oguz (58. Biemel), Pirracchio, Handanagic – Kalchschmidt (90.+4 Ziogos)..