Der Echterdinger Landesligist muss beim 1:1 in Böblingen spät den Ausgleich hinnehmen. Damit endet die Siegesserie des Trainers Heisig.
Gefehlt haben nur Sekunden. Ein Wimpernschlag, und die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen hätten ihren tollen Rückrunden-Lauf fortgesetzt. Sieg Nummer vier im vierten Spiel unter dem Trainer Daniel Heisig? Es hat an diesem Sonntag bereits danach ausgesehen – und ist am Ende doch noch anders gekommen. In der Auswärtspartie bei der SV Böblingen kassierten die Gelb-Schwarzen in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:1-Ausgleich.