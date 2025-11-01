Der Filder-Landesligist präsentiert sich in Sindelfingen stark verbessert – und verliert am Ende trotz Überzahl doch erneut. Bei der Trainersuche sickert ein erster Name durch.
Bitter, bitterer, am bittersten. Es gibt für die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen in ihrer Krisenphase offenbar immer noch eine Steigerungsform. Beleg siehe Freitagabend. Da machen die Gelb-Schwarzen im schweren Auswärtsspiel beim VfL Sindelfingen zweimal einen Rückstand wett und haben nach einem Platzverweis für den Gegner zudem einen Spieler mehr auf dem Feld. Und was passiert? Durch ein Gegentor in der fünften Minute der Nachspielzeit stehen sie am Ende doch erneut mit leeren Händen da. „Eine klasse Leistung der Mannschaft. Aber letztlich haben wir uns mehr oder weniger selbst des verdienten Lohns beraubt“, sagt der Interimstrainer Predrag Sarajlic.