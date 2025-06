Fußball: TV Echterdingen: Abschied für zwölf Spieler – und eine Entscheidung um den Torjäger Tunjic

1 Das große Gehen. Beim TV Echterdingen wurden am Samstag zahlreiche Spieler verabschiedet. Foto: Günter Bergmann

Der Verbandsligist TV Echterdingen verliert mit einer Elf der Aussteiger in der letzten Saisonheimpartie gegen die Young Boys Reutlingen 1:4. Fix ist ein zweiter Neuzugang.











Rund um die Begegnung gab es Blumensträuße und Abschiedsfotos, auf dem Rasen dann eine sportlich bedeutungslose weitere Schlappe. Mit neun Spielern in der Startelf, die den Verein verlassen werden, haben die Verbandsliga-Fußballer des TV Echterdingen ihre letzte Heimpartie der Saison klar verloren. Beim 1:4 gegen die Young Boys Reutlingen setzte der Trainer Valentin Haug Teil eins seines Vorhabens um, auf der Schlussgeraden noch allen Akteuren des Kaders Einsatzzeit zu geben. Teil zwei dann am nächsten Samstag in Esslingen, wo die Anfangsformation voraussichtlich komplett anders aussehen wird.