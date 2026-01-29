Der Trainer Daniel Heisig über sein halbjähriges Engagement beim abstiegsgefährdeten Fußball-Landesligisten TV Echterdingen.
Fünf Jahre lang war Daniel Heisig beim TV Echterdingen als Co-Trainer tätig, stieg nach dem Aufstieg in die Verbandsliga im Sommer 2023 aus. Nun ist er wieder zurück am Sportpark Goldäcker, dieses Mal als Chefcoach. Jedoch nur für ein halbes Jahr, dann übernimmt Roko Agatic, aktuell noch beim Liga-Rivalen TSV Bernhausen tätig. Sein Auftrag: der Klassenverbleib. „Ich glaube fest daran, die Mannschaft hat genügend Qualität dafür“, sagt Heisig im Gespräch.