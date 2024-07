Fußball-Turnier TSV Flacht: Schon wieder plagt Verletzungspech die SKV Rutesheim

1 Der Rutesheimer Stürmer Janis Lamatsch (hi.) bringt den Ball vorbei am Heimerdinger Torhüter Lukas Emmrich – aber auch am Tor. Foto: Andreas Gorr

Der Fußball-Landesligist schlägt im Finale des Turniers des TSV Flacht den Verbandsligisten TSV Heimerdingen 1:0. Die Trainer der Teilnehmer nehmen wichtige Erkenntnisse mit.











Mit einem 1:0 im Finale gegen den TSV Heimerdingen durch einen Treffer von Neuzugang Marcel Held hat sich die SKV Rutesheim zum dritten Mal in Folge in die Siegerliste des Eugen-Essig-Gedächtnisturniers in Flacht eingeschrieben. Mit dem Ergebnis und dem Auftreten seiner Elf war Trainer Christopher Baake dementsprechend zufrieden. „Wir waren in allen Partien die dominierende Mannschaft“, lobte er.