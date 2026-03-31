Fußball: Türkei löst WM-Ticket - Lewandowski draußen

Keine WM-Teilnahme für den deutschen Trainer Franco Foda: Der Kosovo verpasst die Sensation gegen die Türkei, die erstmals seit 24 Jahren wieder die Qualifikation schafft.
Pristina - Der deutsche Trainer Franco Foda und Starstürmer Robert Lewandowski werden die Fußball-WM in diesem Sommer verpassen. Foda und Außenseiter Kosovo verlor am Abend mit 0:1 (0:0) gegen die Türkei und schrammte damit knapp an der sensationellen ersten Teilnahme vorbei. Ebenfalls nicht in Amerika vertreten ist Lewandowski, dessen Polen mit 2:3 (1:2) bei den Schweden verloren.