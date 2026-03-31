Fußball: Türkei löst WM-Ticket - Lewandowski draußen

Keine WM-Teilnahme für den deutschen Trainer Franco Foda: Der Kosovo verpasst die Sensation gegen die Türkei, die erstmals seit 24 Jahren wieder die Qualifikation schafft.

Pristina - Der deutsche Trainer Franco Foda und Starstürmer Robert Lewandowski werden die Fußball-WM in diesem Sommer verpassen. Foda und Außenseiter Kosovo verlor am Abend mit 0:1 (0:0) gegen die Türkei und schrammte damit knapp an der sensationellen ersten Teilnahme vorbei. Ebenfalls nicht in Amerika vertreten ist Lewandowski, dessen Polen mit 2:3 (1:2) bei den Schweden verloren.

Die Türken und die Schweden schafften in den Playoffs damit den Sprung zum XXL-Turnier, das von 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Erstmals werden 48 Nationen dabei sein.

Fodas Team vergibt Chancen

Damit stehen 44 Teilnehmer für das Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada fest. Zwei weitere Plätze nach den vier europäischen PDuellen werden in den interkontinentalen Playoffs in Mexiko ausgespielt. Jamaika trifft am späten Dienstagabend (23.00 Uhr) auf die Demokratische Republik Kongo, der Irak bekommt es am Mittwochmorgen mit Bolivien (5.00 Uhr/DAZN) zu tun.

Foda und die Kosovaren erspielten sich in einer hitzigen und emotionalen Partie zahlreiche Chancen, belohnten sich aber fünf Tage nach dem spektakulären 4:3-Sieg in der Slowakei nicht für den großen Aufwand.

Das Team mit Hoffenheims Stürmer Fisnik Asllani unterlag der Türkei nach einem Treffer von Kerem Aktürkoglu (53.). Für die Türkei ist es nach 1954 und 2002 die dritte WM-Teilnahme. In Gruppe D geht es neben Gastgeber USA auch gegen Australien und Paraguay.

Gyökeres mit entscheidendem Tor gegen Polen

In der spektakulärsten Partie des Abends setzte sich Schweden dank Treffern von Anthony Elanga (20.), Gustaf Lagerbielke (44.) und Viktor Gyökeres (88.) durch. Für Polen waren die Tore von Nicola Zalewski (33.) und Karol Swiderski (55.) nicht genug. Der 37 Jahre alte Lewandowski hat damit seine möglicherweise letzte Chance auf eine WM-Teilnahme verspielt. Gyökeres hatte bereits im Halbfinale drei Treffer erzielt.

Für die Schweden geht es in der WM-Gruppe F gegen die Niederlande, Japan und Tunesien. Vor vier Jahren hatte es bereits das Playoff-Duell zwischen den Schweden und den Polen gegeben - damals setzten sich Lewandowski und Co. durch.

Deutschland mit zwei Siegen

Neben der deutschen Nationalmannschaft und Europameister Spanien hatten sich auch Belgien, England, Frankreich, Portugal, Kroatien, Norwegen, Schottland, Österreich, die Niederlande und die Schweiz als europäische Vertreter auf dem direkten Weg qualifiziert.

Deutschland bekommt es in der Vorrundenstaffel E mit Ecuador, der Elfenbeinküste und WM-Debütant Curaçao zu tun. Im März-Fenster hat das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann beide Testspiele gewonnen. Auf das spektakuläre 4:3 in der Schweiz folgte ein 2:1-Heimsieg gegen Ghana.