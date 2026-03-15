Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf steckt bei der TSG Tübingen einen 0:2-Rückstand weg und siegt noch. Zwei Akteure schnüren den Doppelpack.
Anhand von Routinier Jonathan Zinram-Kisch lässt sich der Spielverlauf und die Gemütslage des Aufsteigers TSV Weilimdorf im wichtigen Kellerduell bei der TSG Tübingen bestens skizzieren. Schwach und unglücklich begonnen, dann stabilisiert und letztlich ein hauptverantwortlicher Baustein dafür, warum das Team aus dem Stuttgarter Norden doch noch einen verdienten 4:2 (0:2)-Sieg feierte.