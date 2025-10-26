Dem Verbandsliga-Aufsteiger werden beim 2:3 gegen Schwäbisch Hall zwei Komponenten zum Verhängnis. Für Aufregung sorgt zudem eine Szene des Startelf-Rückkehrers Joas.
Finales Kopfschütteln am vorangegangenen Spieltag, finales Kopfschütteln auch an diesem Spieltag. Für die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf hat sich eine bittere Geschichte wiederholt: Erneut unterlagen sie durch ein Gegentor in der Nachspielzeit. Wie beim 0:1 vor Wochenfrist in Holzhausen, so nun auch beim 2:3 auf eigenem Platz gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall. „Und da stehst du dann am Ende da und sagst dir: was haben wir hier hergeschenkt?“, sagt Patrick Härle, Abteilungsleiter beim Aufsteiger.