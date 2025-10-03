Der Stuttgarter Verbandsligist setzt sein Formhoch auch in Waiblingen fort. Nach dem 3:2, dem dritten Dreier in Serie, schlägt der Coach Stierle flottere Töne an.

Das Bonbon gab es nach Spielende vom Trainer: drei Tage trainingsfrei. Alle Mann ab in eine Verschnaufpause. Diese hatten die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf sich wahrlich verdient. Denn das Formhoch des Aufsteigers hält an. Das 3:2 am Donnerstagabend im Duell der Klassenneulinge beim FSV Waiblingen war der dritte Sieg in Serie, womit die Nord-Stuttgarter zumindest bis zum Wochenende auf den sechsten Tabellenrang springen. Ein Zwischenergebnis, nach dem man dann schon einmal flottere Töne anschlagen kann.

„Die Platzierung ist mir momentan eigentlich egal“, sagt der Coach Oliver Stierle. Wichtiger ist ihm die Auftrittsweise der Seinen. Und mit Blick auf jene gibt er sich überzeugt: „Machen wir so weiter wie zuletzt, dann können wir die Liga rocken.“ Sprich: sich womöglich dauerhaft von der Abstiegszone fern halten. Am primären Ziel Klassenverbleib hat sich freilich nichts geändert, auch im Wissen, dass im weiteren Verlauf der Hinrunde noch eine Reihe dicker Brocken als Gegner kommt. Beispiel gleich am nächsten Spieltag mit dem Derby gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen (11. Oktober, 15.30 Uhr). Beispiel auch danach gegen die derzeitigen Top drei des Klassements: Holzhausen, Berg und Reutlingen.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball: Landesliga Doppelte Brisanz im Krisenderby Vor dem Showdown zwischen TSV Plattenhardt und TV Echterdingen stehen die beiden Teams unter Druck. Auch mit Blick auf vergangene Duelle scheint ein packendes Derby vorprogrammiert.

Einstweilen haben die Weilimdorfer ihren Marschplan fortgesetzt. „Jeder wirft für jeden alles rein“, konstatiert Stierle. „Hut ab vor dieser erneut starken Mannschaftsleistung.“ Darüber hinaus ging die Taktik auf, erst einmal abwartend zu agieren. Die Devise: hinten wenig zulassen – nach vorne, weiß Stierle, „geht bei uns dann immer was. Da haben wir einfach Qualität“. Dreifach bewiesen bereits in Hälfte eins. Dreimal schalteten die Gäste von der Giebelstraße schnell um, dreimal lag der Ball anschließend im Waiblinger Tor. Den Anfang machte Samir Genc, der einen langen Pass von Luka Milenkovic aufnahm, den Torhüter umkurvte und einschob (12.). Weiter ging es mit einem Kopfball von Erdinc Bozoglu nach Ecke von Jonathan Zinram-Kisch (24.). Und schließlich markierte Daniel Baierle im Nachsetzen seinen bereits siebten Saisontreffer (40.), gleichbedeutend mit einer frühzeitigen Vorentscheidung der Begegnung.

Zinram-Kisch verschießt Elfmeter

Dass Zinram-Kisch zwischendurch einen an Riccardo Scarcelli verursachten Foulelfmeter am Tor vorbeischoss? Dass in Bastian Joas und Enis Küley die zwei mit wichtigsten Spieler ein weiteres Mal angeschlagen fehlten? Es fiel letztlich ebenso wenig ins Gewicht wie die beiden Gegentore nach der Pause durch Endrit Beshi und Alexandru Emanuel Popescu (57./88.). Wirklich in Bedrängnis kam Stierles Mannschaft nicht mehr.

Während der Gegner seinerseits die vierte Niederlage am Stück schlucken musste, will Stierle nun „die Euphorie mitnehmen“. Nach dem Pausen-Bonbon dann auch wieder mithilfe des erwähnten Kapitäns Joas. Bei ihm Entwarnung: nur ein Bluterguss im Knie, nichts Schlimmeres. Letzteres hätte auch nicht zum aktuellen Lauf gepasst.

Weilimdorfer „Spieler des Spiels“

Samir Genc (Nominierungen: 2). Schritt als Dampfmacher voran. Gute Tiefenläufe, gute Zuspiele für die Kollegen. Und obendrein erzielte der Routinier auch noch das Führungstor.

FSV Waiblingen: Peric – Kolb, Shala, Vullo (46. Beshi), Keyerleber (71. Pasca) – Braun, Bönisch (82. Özpinar) – Bernsee Villiers (66. Pantzaridis), Popescu, Cardinale – Zimmermann.

TSV Weilimdorf: Barisic – Zinram-Kisch, Bozoglu, Milenkovic – Krasniqi (70. Ural), Genc (48. Sadikovic), Wojcik (55. Boukari), Addo – Fara, Baierle (55. Offei), Scarcelli (86. Berretta).