1 Einstand gleich gegen seinen Ex-Verein? Einst lief Bastian Joas (Mitte) für die Stuttgarter Kickers in der Oberliga auf, nun verstärkt er überraschend den TSV Weilimdorf. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die Landesliga-Fußballer des TSV Weilimdorf freuen sich auf das Highlight-Duell mit den Stuttgarter Kickers – welches an diesem Dienstag für ihren Verein allerdings auch einige Sorgen mit sich bringt. Gibt ein kurzfristiger höherklassiger Neuzugang seinen Einstand?









Zum Einstieg eine Preisfrage für Experten: Vorne, klar, überstrahlen die beiden Großen alles, der VfB und die Kickers – aber wer ist, spielklassentechnisch und gemessen an der vergangenen Saison, eigentlich die Nummer drei im Männerfußball der Stadt Stuttgart? Michael Bachmann muss nicht lang überlegen. Er kennt die Antwort. „Wir!“, sagt der Spielleiter des TSV Weilimdorf flugs und nicht ohne Stolz – was freilich nichts daran ändert, dass die Akteure von der Giebelstraße nun als krasser Außenseiter in das mit größte Spiel ihrer Abteilungsgeschichte gehen.