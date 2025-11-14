Ein Spielerausflug zur zweiten Mannschaft bringt dem Verbandsliga-Aufsteiger eine weitere Sperre. Gelingt dennoch ausgerechnet beim Tabellenführer Reutlingen die Ergebniswende?
Irgendwie ist es gerade zum Haareraufen. In der Liga fünf Niederlagen in Serie – die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf zuletzt auf der vergeblichen Suche nach dem Rezept gegen den Abwärtstrend. Mal glücklos, mal übereifrig, mal in den entscheidenden Szenen zu unkonzentriert. Und da passt dann eine Begebenheit dieser Woche ganz gut dazu. Da hatte der Trainer Oliver Stierle unter dem Motto „Selbstvertrauen tanken“ gleich sieben Spieler seines Kaders zum Pokaleinsatz bei der zweiten Mannschaft abkommandiert. Und was passiert? Sein im Formtief steckender Angreifer Terry Offei handelt sich wegen Nachtretens die rote Karte ein.