Enis Küley ist eine tragende Säule beim Aufsteiger aus Weilimdorf. Einst träumte er zusammen mit Serge Gnabry von der Profikarriere.
Ausgerechnet mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel hat Enis Küley sein bisher einziges Saisontor für den Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf erzielt. Zugezogen hatte er sich die Verletzung im Spiel gegen Tübingen, nach nur drei Partien Pause stand er Ende September gegen den VfB Friedrichshafen wieder auf dem Feld, steuerte beim 5:1-Sieg den zweiten Treffer bei – wohlwissend, dass der Muskel noch nicht ausgeheilt war. „Ich will einfach immer auf dem Platz stehen“, begründet der 28-Jährige seinen Übermut. Nach einer weiteren Pause präsentiert sich Küley aktuell vor dem letzten Hinrunden-Heimspiel gegen den SSV Ehingen-Süd (Samstag, 14.30 Uhr) wieder in bester Verfassung.