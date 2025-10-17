Bastian Joas und Enis Küley kehren gegen Holzhausen in den Kader des Fußball-Landesligisten zurück. Derweil äußert sich der Verein zum Einstieg des Ex-Trainers Fischer in Heilbronn.
Ausgerechnet vor einem der schwersten Auswärtsspiele in dieser Verbandsliga-Saison plagen den Trainer des TSV Weilimdorf, Oliver Stierle, Abwehrsorgen. Für das Duell am Sonntag um 15.30 Uhr beim FC Holzhausen fehlen Erdinc Bozoglu, der sich weiterhin auf Dienstreise befindet, sowie Rinis Krasniqi, der im vergangenen Spiel Gelb-Rot sah und gesperrt ist. Anthony Jeremy Raheem hatte bereits vor Wochen berufsbedingt seinen Ausstieg bekannt gegeben. „Damit fallen mir drei Abwehrspieler aus, die genügend Qualität haben, Leistungsträger zu sein“, sagt Stierle. Josip Biljeskovic fehlt ohnehin seit Ende August verletzt. Wie Stierle dieses Abwehrloch stopfen will, ist noch offen. „Ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht, das besprechen wir noch im Trainerteam“, gibt er zu.