Der Aufsteiger stemmt sich in Unterzahl gegen den nächsten Dämpfer, ehe beim 2:5 in Berg die Kräfte schwinden. Für die Rückrunde hat der Trainer Stierle einen Wunsch an den Verein.
Das Vorhaben war gewesen, „den Bock umzustoßen“, wie es der Trainer Oliver Stierle formulierte. Stattdessen traten er und seine Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf dann aber erneut gefrustet und mit gefühlt reichlich Schrammen die rund zweieinhalbstündige Heimfahrt an. Die Bilanz vom Auswärtsspiel beim nun Tabellendritten TSV Berg: fünf Gegentore, drei Platzverweise und unter dem Strich mit einem 2:5 die vierte Niederlage in Serie. Geht dem Aufsteiger auf der Zielgeraden zur Winterpause die Puste aus?