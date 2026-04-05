Der Fußball-Verbandsligist behält in der turbulenten Partie die Ruhe und gewinnt das Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verdient.
Warum immer diese Schwankungen und nicht immer so wie dieses Mal im Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach? Diese Frage stellte sich der Trainer Oliver Stierle nach dem verdienten 3:1-Erfolg seiner Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf. Wobei sie den Sieg neben der eigenen starken Leistung auch einem Mann zu verdanken hatten, der gar nicht auf dem Spielfeld stand: namentlich Hassan Lamari, eigentlich Teambetreuer des Heimclubs. Eigentlich. Lamari war am Samstag hauptverantwortlich für den letztlich reibungslosen Ablauf der Partie – es drohte zwischenzeitlich nämlich ein Abbruch.