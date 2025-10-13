Der TSV Schmiden gewinnt am Sonntag in der Bezirksliga mit 3:1 (2:0) gegen den Aufsteiger SC Urbach.
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben den nächsten Sieg eingetütet. Vor heimischer Kulisse siegte die Mannschaft um Trainer Damir Lisic gegen den Aufsteiger SC Urbach am Sonntag mit 3:1 (2:0). Besonders gefeiert wurde dabei der Treffer von Facundo Aloisio. Der 24-Jährige, der sich in der dritten Saison das Schmidener Trikot überzieht, war mit seinem Tor zum 2:0 erstmalig für den TSV erfolgreich.