Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben es schon wieder getan. Zum dritten Mal nach 2023 und 2024 sind sie ins Endspiel des Wettbewerbs um den Bezirkspokal eingezogen. Am Dienstagabend besiegten sie im Halbfinale den Liga-Konkurrenten und Bezirksliga-Dritten TSV Schornbach auf dessen Platz mit 2:1. Mann des Abends auf Schmidener Seite war der Stürmer Pasquale Siena mit seinem Doppelpack in der 17. und 59. Minute. „Das war ein absolut verdienter Sieg. Wir waren fokussiert und konzentriert“, sagte Damir Lisic. Der zum Saisonende scheidende Erfolgstrainer hat nun am Freitag, 1. Mai, 16.30 Uhr, auf dem Fußballplatz des SSV Steinach-Reichenbach die Chance, zum zweiten Mal den Pott zu gewinnen. Gegner ist der derzeitige Bezirksliga-Spitzenreiter SV Allmersbach, der sich in seinem Halbfinale bereits am Karsamstag mit 3:2 beim TSV Obersontheim durchgesetzt hatte.

Schmidener führen die Zweikämpfe gut Auf dem Kunstrasenplatz in Schornbach sahen die vielen Zuschauer ein von beiden Seiten stark geführtes Fußballspiel, das von Tempo und – dem kleinen Platz geschuldet – vielen Zweikämpfen geprägt war. Und vor allem von Letzterem zeigte sich Lisic angetan. „Meine Jungs haben die Zweikämpfe – wie schon lange nicht mehr – richtig gut geführt.“ Und auch vorn hat sich das Stürmer-Brüder-Duo Pasquale und Tommaso Siena an die Absprache gehalten. „Ich habe von ihnen schnelle Abschlüsse ohne Schnickschnack gefordert“, sagte Lisic. So traf Pasaquale Siena zunächst aus 16 Metern mit einem strammen Schuss und später noch einmal per Volleyabnahme.

Umstrittener Foulelfmeter bringt den TSV Schornbach in Führung

Vor Sienas Toren waren allerdings die Gastgeber, die von Giuseppe Greco, früher beim SV Fellbach und beim TV Oeffingen aktiv, trainiert werden und 2024 das Pokal-Endspiel mit 2:0 gegen den TSV Schmiden gewonnen hatten, in Führung gegangen. Nach einem Elfmeterpfiff von Schiedsrichter David Braxmaier (TSV Gaildorf) – Joseph Ankrah hatte Anas Hammouda mit einer Grätsche zu Fall gebracht, allerdings wohl auch den Ball gespielt – hatte der Gefoulte den durchaus umstrittenen Strafstoß selbst zur 1:0-Führung verwandelt (15.). Je länger das Spiel dauerte, desto mehr konzentrierten sich die Gäste aufs Verteidigen – und konnten am Ende aufatmen, dass Dominik Parham (87.) und Eridon Hashani (90.+4) die Kugel knapp am Tor vorbeiköpften.

Am Sonntag empfängt der TSV den VfL Mainhardt

Weiter geht es für den Bezirksliga-Achten aus Schmiden bereits am kommenden Sonntag, 15 Uhr, mit dem Ligaspiel daheim gegen den zehntplatzierten VfL Mainhardt. Im Hinspiel hatten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

TSV Schmiden: Hadziresic – Chacon Pineda, Sessa, Daniel Acri, Stecher – Buckenberger (90. Fazi), Ankrah, Bach (88. Zietal), Silas Puppa (53. Luis Puppa) – Pasquale Siena, Tommaso Siena (86. Agon).