Die Bezirksliga- Fußballer des TSV Schmiden trennen sich mit einem 4:4-Remis vom starken TSV Gaildorf.
Damir Lisic ist nach dem Schlusspfiff fast nicht mehr aus dem Schwärmen herausgekommen. Mit einem 4:4 (2:3) haben sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden am Sonntag vom TSV Gaildorf getrennt, und der Trainer der Gastgeber war nicht nur voll des Lobes für sein eigenes Team. „Der TSV Gaildorf spielt zu 1000 Prozent mit dem SV Allmersbach um die Meisterschaft. Da lege ich mich jetzt schon fest“, sagte er.