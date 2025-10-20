Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden gewinnen bei der SGM Kreßberg mit 3:2 und bleiben Dritte.
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben am Sonntag die nächsten drei Auswärtspunkte verbucht. Das Team um den Trainer Damir Lisic gewann bei der SGM Kreßberg mit 3:2 (2:1) und festigte damit seinen dritten Platz in der Tabelle. „Wir waren vielleicht eine Fußspitze besser als der Gegner. Mehr nicht“, sagt der TSV-Coach. Kämpferisch zeigten beide Teams starke Vorstellungen mit vielen guten Tormöglichkeiten hüben wie drüben.