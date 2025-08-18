Fußball: TSV Schmiden: Der Blick geht nach oben – zur Landesliga

Pokalsieg 2023, Aufstieg 2024, Ligaverbleib 2025. Die Bilanz des Trainers Damir Lisic mit den Fußballern des TSV Schmiden überzeugt. Nachdem der 50-Jährige die Mannschaft im Herbst 2022 übernommen hatte, eilte diese von Erfolg zu Erfolg. Zuletzt konnte sie nach dem Sprung in die Bezirksliga mit 52 Punkten einen achten Platz vorweisen – fernab der Abstiegsränge. Auch das ist ein beachtlicher Erfolg, hatten die Schmidener Fußballer doch seit 2011 nurmehr unterklassig gespielt. Wenn es nach Damir Lisic geht, darf die Erfolgsserie im nächsten Jahr weitergehen – mit dem Aufstieg in die Landesliga. „Als Trainer schaue ich immer nach oben. Und mit unserem Kader, der zusammengeblieben ist, haben wir durchaus Chancen“, sagt der Coach des TSV Schmiden.

Das Auftaktprogramm hat es in sich

Mit dem Kader ist Damir Lisic sehr zufrieden, mit der Saisonvorbereitung dagegen überhaupt nicht. „Die war katastrophal“, sagt er. Das lag mitunter daran, dass im August die allermeisten Spieler im Urlaub waren und deshalb ein geordneter Trainingsbetrieb unmöglich war. „Die Vorbereitung findet im laufenden Spielbetrieb statt“, sagt Damir Lisic. Seine Hoffnung besteht darin, dass es den Konkurrenten in dieser Bezirksliga ähnlich ergangen sein mag. In den unteren Spielklassen genießt der Fußball eben keine Priorität, da sind den Akteuren persönliche Termine oftmals wichtiger. Gleich am ersten Spieltag, der am Sonntag, 15 Uhr, angepfiffen wird, wartet auf die Fußballer des TSV Schmiden eine schwierige Aufgabe. Sie gastieren beim TSV Nellmersbach. Dessen Team ist in der vergangenen Saison auf dem dritten Tabellenplatz und damit nur knapp hinter den Aufstiegsplätzen gelandet. Es folgt am 31. August das erste Heimspiel gegen die Gäste des TSV Gaildorf, die zuletzt als Tabellenzweite in der Aufstiegsrelegation gescheitert sind. Anschließend geht es zum TSV Schwaikheim, gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach und zum TSV Schornbach – alles Teams, die in der vergangenen Runde vor dem TSV Schmiden gelandet sind.

Die Siena-Brüder führen die Offensivabteilung an

Das Auftaktprogramm ist also recht anspruchsvoll für den Schmidener Verbund, aber Damir Lisic sieht auch das positiv. Er mag die Herausforderung, sich mit den besten Teams zu messen. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass auch die Ligakonkurrenten ungern gegen die Fußballer des TSV Schmiden antreten. Der Offensivdrang der Mannschaft hat Spuren hinterlassen. Hauptverantwortlich dafür ist der Stürmer Pasquale Siena, zuletzt mit 32 Treffern in 25 Spielen Torschützenkönig der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Auch sein Bruder Tommaso Siena (19 Tore) zeigte sich treffsicher. Beide werden auch in dieser Runde wieder die Offensivabteilung anführen. Neu im Kader sind hier Vincenzo Forciniti (SG Schorndorf), Filip Jaric (hat pausiert, war von 2015 bis 2020 beim SV Fellbach aktiv) und Lorenzo Trotta aus der eigenen Jugend.

Der große Kader ist vom Trainer gewollt

Außerdem haben sich Zama Gustave (SV Böblingen), Joseph Ankrah (hat pausiert), Redon Elezi (SV Fellbach II) und Oleksandr Leshchenko (SG Weinstadt) dem ambitionierten Bezirksligisten aus Schmiden angeschlossen. „Keiner will weg. Wir haben einen großen Kader, das haben wir extra so gewollt. Ich möchte nicht mehr in die Situation kommen, dass ich zu wenige Spieler oder zu wenig Qualität auf den Platz bringen kann“, sagt Damir Lisic. Als Abgänge stehen nur Marco Fazio, Luca Trianni (beide TSV Schmiden II) und Christopher Russo fest.

In der Vergangeneheit fehlte die Konstanz

Mit der vergangenen Saison ist der Schmidener Trainer zufrieden. „Es war sogar mehr drin, aber es hätte auch deutlich schlechter laufen können“, sagt Damir Lisic. Die fehlende Konstanz führt er als Grund für das letztlich Erreichte an. Das soll jetzt noch besser funktionieren. Mit einem größeren Kader, demnach mit mehr Variationsmöglichkeiten, und mit einer motivierten Mannschaft, die den nächsten Schritt gehen möchte. Dem Pokalsieg 2023, dem Aufstieg 2024 und dem Ligaverbleib 2025 soll der Aufstieg 2026 folgen.