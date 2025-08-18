Fußball: TSV Schmiden: Der Blick geht nach oben – zur Landesliga

Die Fußballer des TSV Schmiden starten am Sonntag, 15 Uhr, beim TSV Nellmersbach in die neue Bezirksliga-Saison. Der Trainer Damir Lisic geht zuversichtlich in die Runde.
Pokalsieg 2023, Aufstieg 2024, Ligaverbleib 2025. Die Bilanz des Trainers Damir Lisic mit den Fußballern des TSV Schmiden überzeugt. Nachdem der 50-Jährige die Mannschaft im Herbst 2022 übernommen hatte, eilte diese von Erfolg zu Erfolg. Zuletzt konnte sie nach dem Sprung in die Bezirksliga mit 52 Punkten einen achten Platz vorweisen – fernab der Abstiegsränge. Auch das ist ein beachtlicher Erfolg, hatten die Schmidener Fußballer doch seit 2011 nurmehr unterklassig gespielt. Wenn es nach Damir Lisic geht, darf die Erfolgsserie im nächsten Jahr weitergehen – mit dem Aufstieg in die Landesliga. „Als Trainer schaue ich immer nach oben. Und mit unserem Kader, der zusammengeblieben ist, haben wir durchaus Chancen“, sagt der Coach des TSV Schmiden.