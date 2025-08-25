Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden gewinnen zum Auftakt beim TSV Nellmersbach mit 5:1 (3:1).
Weil die Saisonvorbereitung nach eigener Aussage „miserabel“ war, hatte Damir Lisic, der Trainer der Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden, zum Auftakt der Runde schwierige erste Wochen prophezeit. „Die Spieler müssen erst fit werden“, hatte er gesagt. Am Sonntagnachmittag, im ersten Saisonspiel beim TSV Nellmersbach, immerhin Dritter der vergangenen Saison, hat ihn seine Entourage allerdings eines Besseren belehrt und mit 5:1 gewonnen. Nicht zu stoppen war einmal mehr Pasquale Siena, der Top-Torjäger der vergangenen Spielzeit (32 Treffer). In Nellmersbach gelangen ihm gleich vier Treffer. Den fünften steuerte sein Bruder und kongenialer Sturmpartner Tommaso bei.