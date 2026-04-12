1 Pasquale Siena erzielt sein 15. Tor in der Bezirksliga, für den Sieg des TSV Schmiden reicht das aber nicht. Foto: Archiv Günter Schmid

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden verlieren daheim gegen den VfL Mainhardt mit 1:3 (1:1).











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Nach dem viel umjubelten und gefeierten 2:1-Sieg im Halbfinale des Wettbewerbs um den Bezirkspokal am vergangenen Dienstag beim Liga-Dritten TSV Schornbach, sind die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden am Sonntag im Ligabetrieb erneut gestrauchelt. Gegen die Gäste des zehntplatzierten VfL Mainhardt verlor die Mannschaft um den Trainer Damir Lisic daheim mit 1:3 und muss nun aufpassen, nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen. Mit 31 Punkten ist der TSV Schmiden acht Spieltage vor dem Saisonende zwar weiterhin Achter, die Ausbeute seit der Winterpause ist allerdings mau. In sechs Spielen verbuchten die Schmidener lediglich vier Punkte (ein Sieg, ein Unentschieden, vier Niederlagen). „Das ist eindeutig viel zu wenig“, sagt Damir Lisic.