Der Filderstädter Landesliga-Kicker unterliegen in Maichingen nach eigener Führung noch mit 1:2. Nun müssen sie obendrein um einen ihrer Leistungsträger bangen.
Schlecht war schon der Anfang: So musste der neue Trainer Pierre Eiberger in seiner Zweitrolle als Spieler angeschlagen passen. Noch schlechter ist für die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt an diesem Sonntag beim Start in die zweite Saisonphase dann das Ende geworden. Durch zwei späte Gegentore unterlagen die Filderstädter in Maichingen mit 1:2. Ein Ergebnis, das den Aufsteiger sogleich wieder tief in den Abstiegskampf rutschen lässt. Und als wäre es damit noch nicht genug: Hinzu kommt ein vermutlich schwer verletzter Kicker.