Der Filderstädter Landesliga-Kicker unterliegen in Maichingen nach eigener Führung noch mit 1:2. Nun müssen sie obendrein um einen ihrer Leistungsträger bangen.

Schlecht war schon der Anfang: So musste der neue Trainer Pierre Eiberger in seiner Zweitrolle als Spieler angeschlagen passen. Noch schlechter ist für die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt an diesem Sonntag beim Start in die zweite Saisonphase dann das Ende geworden. Durch zwei späte Gegentore unterlagen die Filderstädter in Maichingen mit 1:2. Ein Ergebnis, das den Aufsteiger sogleich wieder tief in den Abstiegskampf rutschen lässt. Und als wäre es damit noch nicht genug: Hinzu kommt ein vermutlich schwer verletzter Kicker.

Für den Schienenspieler Kevin Pein war schon nach 55 Minuten Schluss. Er musste mit der Trage vom Platz gebracht werden. Der Verdacht: „Patellasehne oder Kreuzbänder. Man hat gehört, dass da etwas gerissen ist“, sagt der Plattenhardter Abteilungsleiter Sascha Krammer. Im Spiel war dies das Schockereignis, das den Gästen den Stecker zog. Krammers Beobachtung: „Von diesem Moment an ging bei uns gar nichts mehr.“ Es begann das Zittern um die knappe eigene Führung, welche das Eiberger-Team in der ersten Hälfte als Geschenk angenommen hatte. Aristidis Perhanidis hatte einen zu kurzen Rückpass des Maichingers Kane Ehmke erlaufen und den Ball ins Tor geschoben (11.).

In der letzten halben Stunde galt dann: Einbahnstraßenfußball. Der Gegner stürmte und drängte – und profitierte schließlich seinerseits von zwei Plattenhardter Fehlern. Beim Ausgleich faustete sich der Keeper Kristian Grbic einen Flatterschuss von Filip Jose Marques Moreira selbst in den Kasten (86.). Und wenig später nutzte Ehmke eine Uneinigkeit zwischen Grbic und dem eingewechselten Nemanja Markovic zum spielentscheidenden Treffer (88.). Der eigentliche Abwehrchef Markovic hatte sich wegen urlaubsbedingten Trainingsrückstands zunächst mit einem Bankplatz begnügen müssen. „Insgesamt müssen wir leider sagen: eine absolut verdiente Niederlage“, sagt Krammer. Eine, die umso mehr schmerzt, weil es sich beim Gegner um einen unmittelbaren Konkurrenten im Rennen um den Klassenverbleib handelte.

Die Auswirkung in der Tabelle: Dort schmilzt das bisherige Fünf-Punkte-Polster zur Abstiegszone auf magere zwei Zähler zusammen. Auch die drei Teams, die im Klassement direkt hinter den Plattenhardtern stehen, haben an diesem Spieltag gewonnen (SC Geislingen, TV Echterdingen, MTV Stuttgart).

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Tom Eichhorn (Nominierungen: 2). Aufmerksame Leistung in der Plattenhardter Abwehrzentrale. Der Youngster nutzte die Gelegenheit, um als Markovic-Ersatz persönliche Pluspunkte zu sammeln.

GSV Maichingen: Rapp – Ehmke, Schmidt, Topic, Peric (46. Semeraro) – Vila (79. Marques Moreira), Schall – Ferrelli (46. Demolli), Klauß, Intemperante (71. Syla) – Flaig (90.+2 Komarica).

TSV Plattenhardt: Grbic – Gyselincks, Eichhorn, Grun – Pein (55. Straub), Blazek, Zugac (61. Markovic), Hornung (71. Rippler) – Soddu (90. Moll) – Perhanidis, Servi (67. Krpan).