Bei Minusgraden gewinnt der Landesligist gegen den 1. FC Eislingen. Vor allem in einem Punkt kochen die Filderkicker den Gegner ab.
Die erste gute Nachricht ereilte den TSV Plattenhardt bereits vor dem Duell mit dem 1. FC Eislingen: Die Partie wird stattfinden! Vier Parallelspiele der Fußball-Landesliga mussten an diesem frostigen Samstagnachmittag aufgrund unbespielbarer Plätze abgesagt werden und auch im Weilerhau stand die Begegnung auf der Kippe. Doch die Filder-Sonne und der Kunstrasen sorgten für ein annehmbares Geläuf, auf dem die Heimelf bei Temperaturen knapp unter Null die zweite frohe Kunde folgen ließ: Mit einem hochverdienten 2:0 wurde der große Favorit aus Eislingen besiegt.