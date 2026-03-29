Dem Landesligisten gelingt mit einem 2:0 gegen den Favoriten SV Waldhausen der erste Sieg unter seinem neuen Trainer. Warum dabei zwei Leistungsträger nur auf der Bank hocken.
Dass sich der Mann auch vor unpopulären Maßnahmen nicht scheut, ist spätestens seit diesem Sonntag bewiesen. So versetzte Pierre Eiberger zwei sonstige Schlüsselspieler kurzerhand auf die Bank: nämlich den Torjäger Aristidis Perhanidis – und vor allem sich selbst. Die Begründung: „Ich war ja zuletzt auch nicht so gut. Und nach ihren Trainingsleistungen hatten es dann auch mal andere verdient“, sagt der Spielertrainer der Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt.