Der Filderstädter Landesligist setzt mit einem 0:2 gegen Waldstetten seine Heimmisere fort. Für seinen Rotsünder, den Abwehrchef Nemanja Markovic, steht inzwischen die Strafe fest.
Es bleibt dabei: Als Fußballfan des TSV Plattenhardt hat man es in dieser Saison nicht leicht. Wer gedacht hatte, mit dem 3:1-Derbysieg vor zwei Wochen gegen den TV Echterdingen wäre im eigenen Stadion die Initialzündung geglückt, der ist an diesem Sonntag jedenfalls gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Das aktuelle Ergebnis: ein 0:2 gegen den TSGV Waldstetten, mithin Niederlage Nummer vier im fünften Heimspiel der Landesliga-Runde. Für die Konkurrenz also Selbstbedienungsladen Weilerhau? „Man merkt, dass Lockerheit, Sicherheit und Selbstvertrauen des vergangenen Bezirksliga-Jahrs gerade nicht vorhanden sind“, sagt Sascha Krammer, Abteilungsleiter beim Aufsteiger.