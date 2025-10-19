Der Filderstädter Landesligist setzt mit einem 0:2 gegen Waldstetten seine Heimmisere fort. Für seinen Rotsünder, den Abwehrchef Nemanja Markovic, steht inzwischen die Strafe fest.

Es bleibt dabei: Als Fußballfan des TSV Plattenhardt hat man es in dieser Saison nicht leicht. Wer gedacht hatte, mit dem 3:1-Derbysieg vor zwei Wochen gegen den TV Echterdingen wäre im eigenen Stadion die Initialzündung geglückt, der ist an diesem Sonntag jedenfalls gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Das aktuelle Ergebnis: ein 0:2 gegen den TSGV Waldstetten, mithin Niederlage Nummer vier im fünften Heimspiel der Landesliga-Runde. Für die Konkurrenz also Selbstbedienungsladen Weilerhau? „Man merkt, dass Lockerheit, Sicherheit und Selbstvertrauen des vergangenen Bezirksliga-Jahrs gerade nicht vorhanden sind“, sagt Sascha Krammer, Abteilungsleiter beim Aufsteiger.

Damit nicht genug: Obendrein haben die Filderstädter vom Verband unerfreuliche Post erhalten. Nach seinem Platzverweis vom Spieltag zuvor steht für den Abwehrchef Nemanja Markovic das Strafmaß fest. Es lautet: vier Wochen Sperre. Der Routinier hatte nach einem Gerangel nachgetreten. Aktuell fehlten in der Startelf damit sogar drei Leistungsträger. Der Torjäger Aristidis Perhanidis hockte zunächst nur auf der Bank, nachdem er im Training beruflich bedingt hatte passen müssen. Und der Torhüter Kristian Grbic weilte auf der Hochzeit seiner Schwester in Italien. An seiner Stelle kam der Youngster Luca Flurer zu seinem Landesliga-Debüt. Zumindest an ihm sollte es nicht liegen. Der 20-Jährige agierte fehlerfrei. Bei den beiden Gegentoren war er ohne Abwehrchance.

Der Schütze hieß jeweils Can-Luca Groiß – einmal per Abstauber, einmal nach einem schnellen Konter übers ganze Feld (17./50.). Bei einem Plattenhardter Angriff ging der Schuss nach hinten los, nachdem ein Querpass von Ekrem Servi in den Füßen des Gegners gelandet war. Zuvor, in der ersten Hälfte, hatte Servi per Kopf die beste Tormöglichkeit seiner Mannschaft zur eigenen Führung vergeben. Der Rest? Ein zähes vergebliches Mühen. In der Tabelle ist der Klassenneuling weiter Elfter, nun aber nur noch einen Punkt vor der Abstiegszone.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Luca Flurer (Nominierungen: 1). Bei seinem Landesliga-Debüt ein sicherer Auftritt der eigentlichen Nummer zwei im Plattenhardter Tor. In der ersten Hälfte verhinderte er mit zwei Paraden einen möglichen höheren Rückstand.

TSV Plattenhardt: Flurer – Eichhorn (58. Perhanidis), Gyselincks (86. Hörz), Grun – Pein, Göcer, Eiberger, Blazek (58. Zugac), Hornung – Servi, Krpan (82. Moll).

TSGV Waldstetten: Helmli – Waldraff (90.+1 Kurfess), Kurz, Heinzmann, Taxis, Vodopija – Szenk (90.+5 Mädel), Schraml, Vasic (79. Eisele), Pfeifer (90.+5 Yücel) – Groiß (85. Nagler).