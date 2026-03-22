Kampf, Krampf und ein später Ausgleich: Mit dem 1:1 in Geislingen bleibt der Filder-Landesligist in der Tabelle vor seinem Gegner. Der erhoffte Befreiungsschlag ist es jedoch nicht.
Es ist das befürchtete Kampf- und Krampfspiel geworden. Und am Ende wusste man aufseiten des Fußball-Landesligisten TSV Plattenhardt nicht so recht, was man vom Ergebnis halten soll. Ein 1:1 im Kellerduell beim SC Geislingen – einen Punkt gewonnen? Oder zwei Punkte verloren? „Vor dem Spiel hätte ich gesagt: zu wenig. So, wie es dann verlaufen ist, nehmen wir den Zähler mit. Zumindest bleibt der Gegner in der Tabelle hinter uns“, sagt der Spielertrainer Pierre Eiberger. Die dritte Niederlage in der dritten Partie unter ihm verhinderte der Angreifer Ekrem Servi mit dem späten Ausgleichstreffer (83.).