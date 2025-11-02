2:0 – den Filderstädtern gelingt im Aufsteigerduell mit dem Schlusslicht FV Sontheim/Brenz der benötigte Pflichtsieg. Nun kommt es vom Programm knüppeldick.
Die Angst vor der Blamage hatte mitgespielt – umso größer am Ende die Erleichterung. Einen Tag nach der großen Feier zum 60. Geburtstag von Vereinsurgestein Joachim Beinschrodt auf dem Sportgelände hat sich der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt die Feststimmung nicht verhageln lassen: Die Filderstädter fuhren mit einem 2:0 gegen das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz den benötigten Pflichtsieg ein. Aus Sicht des Abteilungsleiters Sascha Krammer „drei unheimlich wichtige Punkte“, die vor den nun folgenden Schwergewichtsprüfungen etwas Luft verschaffen. Als Nächstes muss der Aufsteiger jeweils auswärts beim Ersten und Zweiten der Tabelle ran. Der Weg führt nach Köngen (9. November) und Bernhausen (14. November).