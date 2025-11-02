2:0 – den Filderstädtern gelingt im Aufsteigerduell mit dem Schlusslicht FV Sontheim/Brenz der benötigte Pflichtsieg. Nun kommt es vom Programm knüppeldick.

Die Angst vor der Blamage hatte mitgespielt – umso größer am Ende die Erleichterung. Einen Tag nach der großen Feier zum 60. Geburtstag von Vereinsurgestein Joachim Beinschrodt auf dem Sportgelände hat sich der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt die Feststimmung nicht verhageln lassen: Die Filderstädter fuhren mit einem 2:0 gegen das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz den benötigten Pflichtsieg ein. Aus Sicht des Abteilungsleiters Sascha Krammer „drei unheimlich wichtige Punkte“, die vor den nun folgenden Schwergewichtsprüfungen etwas Luft verschaffen. Als Nächstes muss der Aufsteiger jeweils auswärts beim Ersten und Zweiten der Tabelle ran. Der Weg führt nach Köngen (9. November) und Bernhausen (14. November).

Einstweilen beendeten die Plattenhardter, wenn auch mühsam, ihre Torflaute. Nach 348 Spielminuten ohne eigenen Treffer brach Ekrem Servi den Bann. Der Angreifer war nach Vorlage von Fabijan Krpan mit dem Kopf zur Stelle (19.). In der zweiten Hälfte legte Aristidis Perhanidis nach. Ein Freistoß aus fast 30 Metern Entfernung, stramm über die Mauer gezogen – der Ball schlug rechts unten ein (55.). Dass es ansonsten eher kein Jubelauftritt war, konnten die Gastgeber schließlich verschmerzen. „Nach dem 0:7 vom vorangegangenen Spieltag in Böblingen war klar, dass es nicht einfach wird“, sagt Krammer. Dies galt umso mehr, als im Routinier Pierre Eiberger einer der wichtigsten Spieler kurzfristig wegen muskulärer Probleme passen musste.

Das Offensivtrio mit Perhanidis, Servi und Krpan vergab weitere gute Chancen für ein höheres Ergebnis. Für den seinerseits ersatzgeschwächten Gegner, der in der Endphase alles nach vorne warf, war es im zwölften Spiel die zwölfte Niederlage.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Fabijan Krpan (Nominierungen: 2). Zwar selbst nicht unter den Torschützen, doch der Youngster erwies sich im Angriff als umtriebiger Aktivposten.

TSV Plattenhardt: Grbic – Gyselincks, Göcer, Grun – Pein, Blazek, Zugac (82. Beinschrodt), Hornung – Perhanidis (87. Vöhl) – Servi (65. Hörz), Krpan (78. Boketsu).

FV Sontheim/Brenz: Ebert – Samuel Mack, Kastler, Oberling (84. Elias Mack) – Otabasi (68. Wykydal), Kentiridis, Schnürch, Hörger – Gläser – Yoldas, Mühlberger (78. Fanselow).