Fußball: TSV Plattenhardt: Klarer Matchplan und die beste Balance

1 Zurück in der Landesliga: Der TSV Plattenhardt sicherte sich souverän den Titel in der Bezirksliga. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Meisterserie, Teil sechs: Der TSV Plattenhardt hat bereits am vierten Spieltag den Trainer gewechselt und sicherte sich danach souverän den Titel in der Bezirksliga.











Bei der Wahl der Belohnung hat sich die Kreativität der Fußballer des TSV Plattenhardt und ihrer Verantwortlichen dann doch etwas in Grenzen gehalten: Wohin sonst als auf die Sonneninsel Mallorca – dem Lieblingsziel eines Großteils der reiselustigen deutschen Fußballteams – ging es auch für die Filderstädter Kicker Ende Juni für vier Tage, um dort den Meistertitel in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und den Wiederaufstieg in die Landesliga angemessen zu feiern. „Wir haben es in unterschiedlicher personeller Besetzung schön ordentlich krachen lassen“, sagt der Abteilungsleiter Sascha Krammer, der den feiernden Tross beim Aufenthalt rund um den „Ballermann“ anführte.