Der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt geht mit Pierre Eiberger als Spielertrainer in den zweiten Teil der Runde. Unterstützt wird er von Pascal Garziella.

Die Suche nach einem Nachfolger für den kurz vor Weihnachten überraschend zum Liga-Konkurrenten SV Böblingen abgewanderten Trainer Slobodan Markovic (wir haben berichtet) ist beim Landesligisten TSV Plattenhardt so geendet, wie es vermutet wurde. Pierre Eiberger wurde vom spielenden Co-Trainer nun zum Spielertrainer befördert. Sein Vertrag läuft bis 30. Juni 2028.

Zweieinhalb Jahre, eine lange Zeit. Doch beide Parteien sind sich einig, dass der gemeinsame Weg mindestens so lange dauern wird. „Es passt und wir sind uns sicher, das wir gemeinsam in Plattenhardt längerfristig etwas aufbauen können“, sagt Abteilungsleiter Sascha Krammer. Das bedeute aber nicht zwingend den Aufstieg in die Verbandsliga. Vielmehr den Grundstein zu legen, um „so fünf bis acht Jahre mindestens in der Landesliga zu bleiben“, so der Abteilungsleiter weiter. Mit der Einbindung von Eigengewächsen und einem Gerüst von erfahrenen Akteuren – so ist auch das aktuelle Team aufgestellt – und nun mit Eiberger als Trainer soll dies gelingen.

Für den 34-jährigen Eiberger, Inhaber der Trainer-B-Lizenz, brauchte es keine Bedenkzeit, nachdem das Angebot des Vereins auf dem Tisch lag. „Ich habe darauf richtig Bock und es ist eine große Chance für mich. Zudem ehrt es mich, dass die Verantwortlichen so viel Vertrauen in mich setzen“, sagt er und schwärmt: „Toller Verein, tolle Mannschaft, ich habe mich von Beginn an hier wohlgefühlt.“

Gleichwohl er weiß, dass die Doppelbelastung als Trainer und Spieler – auf der Sechserposition – durchaus anspruchsvoll und anstrengend sein kann. Doch Unterstützung bekommt er von seinem bisherigen Co-Trainer-Kollegen Pascal Garziella. Auch dieser steigt zum Chef auf. Aber: „Aus familiären Gründen hat er nur bis zum Sommer zugesagt, steigt dann aus“, konstatiert Krammer. Bis dahin soll ein neuer Assistenztrainer gefunden werden. Für die Torhüter zeichnet weiterhin Heinz Haase verantwortlich.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Landesliga Yilmaz wechselt von Neuhausen nach Bernhausen Der Trainer verlässt den FVN nach drei Jahren.

Derweil plant Eiberger natürlich seine eigenen Ideen dem Team nahezubringen, wobei er mit der Fußball-Philosophie seines Vorgängers Markovic „sehr einig“ war. Dieser sei ein Fachmann, man habe sich gut verstanden und es liege ihm fern nun alles umkrempeln zu wollen, sagt Eiberger. Warum auch? Mit 20 Punkten zur Halbzeit hat der Aufsteiger Plattenhardt eine solide Hinrunde gespielt und fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Das spricht dafür, dass vieles richtig gemacht wurde“, weiß der neue Chefcoach, der seine Akteure am 27. Januar wieder zurück auf den Platz zur Vorbereitung bittet.

Dieser, ursprünglich aus Neuhausen stammend, ist Verkaufsleiter bei einem Großhandelsbetrieb und wohnt in Denkendorf. Seit der C-Jugend spielte er beim SSV Reutlingen, unter anderem elf Jahre lang in dessen Oberliga-Team. Für acht Monate war er dann beim Verbandsligisten TSV Oberensingen als spielender Co-Trainer aktiv, ehe er vor gut eineinhalb Jahren zum Team auf den Fildern wechselte.