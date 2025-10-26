Der Landesligist rutscht mit einem 0:7 in Böblingen vollends in die Krise. Warum drei Eckpfeiler in der Startelf fehlen – und was die Abteilungsleitung zum Thema Trainer sagt.
Autsch, das tut weh. Und in einem war sich der Trainer Slobodan Markovic gleich nach dem Abpfiff sicher: „So hoch habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht verloren.“ 0:7! Damit sind die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt an diesem Sonntag vollends in die Krise gestürzt. Das Debakel im Auswärtsspiel bei der SV Böblingen wirft Fragen nach der Klassentauglichkeit auf. Von seinen vergangenen sechs Begegnungen hat der Aufsteiger nun fünf ohne eigenen Treffer beendet. Das einzig Positive: Dank der gleichzeitigen Niederlagen auch der Konkurrenz im Tabellenkeller belegen die Filderstädter als Zwölfter noch immer einen Nichtabstiegsplatz.