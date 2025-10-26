Der Landesligist rutscht mit einem 0:7 in Böblingen vollends in die Krise. Warum drei Eckpfeiler in der Startelf fehlen – und was die Abteilungsleitung zum Thema Trainer sagt.

Autsch, das tut weh. Und in einem war sich der Trainer Slobodan Markovic gleich nach dem Abpfiff sicher: „So hoch habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht verloren.“ 0:7! Damit sind die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt an diesem Sonntag vollends in die Krise gestürzt. Das Debakel im Auswärtsspiel bei der SV Böblingen wirft Fragen nach der Klassentauglichkeit auf. Von seinen vergangenen sechs Begegnungen hat der Aufsteiger nun fünf ohne eigenen Treffer beendet. Das einzig Positive: Dank der gleichzeitigen Niederlagen auch der Konkurrenz im Tabellenkeller belegen die Filderstädter als Zwölfter noch immer einen Nichtabstiegsplatz.

Ohne die Eckpfeiler Nemanja Markovic (Rotsperre), Pierre Eiberger und Aristidis Perhanidis (beide angeschlagen) in der Startelf waren alle guten Vorsätze schon nach 20 Spielminuten erledigt. Böblingens Fabio Carneiro De Carvalho zog den Gästen mit einem Blitz-Hattrick den Stecker. Erst profitierte er von einem Ballverlust Emre Göcers (6.), dann drosch er zwei Freistöße aus rund 30 Metern jeweils direkt ins Netz (14./20.). „Wahnsinn. So einen Tag erwischt er wahrscheinlich nur einmal in seiner Karriere“, stöhnt Markovic. Danach gingen die Seinen trotz drei frühzeitiger Spielerwechsel unter. Marvin Pietruschka, Eray Cilhüseyin, Emre Kaysan und der Ex-Büsnauer Cedric Hornung schossen den Gegner zum Kantersieg (41./71./83./88.).

Für eine Trainerdiskussion sieht der Plattenhardter Fußballchef Sascha Krammer dennoch keinen Anlass. „Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Wir haben gewusst, dass es diese Saison nicht einfach wird“, sagt er.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Keiner. Endergebnis 0:7. Noch Fragen? Von Spieler eins bis 15 erwischte jeder einen schwarzen Tag, weshalb unter dieser Rubrik diesmal kein Name steht.

SV Böblingen: Zivny – Arellano Torres, Hamann, Häßler, Körtge Corral (46. Cilhüseyin) – Dodoli, Schrade (63. Calemba), Hlebec (77. Schragner), Carneiro De Carvalho (81. Keysan) – Deskaj (63. Cedric Hornung), Pietruschka.

TSV Plattenhardt: Flurer – Pein, Eichhorn (24. Zugac), Gyselincks, Vöhl (24. Perhanidis), Grun – Straub (24. Krpan), Göcer, Blazek (62. Gruber), Tobias Hornung – Servi (72. Moll).